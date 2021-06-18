В Новосибирске будут судить 31-летнего мужчину, плеснувшего в лицо полицейского алкоголь

Полицейские задержали новосибирца, плеснувшего в лицо сотрудника спиртное. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожный районный суд передано уголовное дело, главным фигурантом которого стал 31-летний мужчина. Он плеснул в лицо полицейского алкоголь, а потом ударил сотрудника за то, что тот остановил его машину.

— Это произошло ночью 15 мая 2021 года. Инспекторы ДПС увидели автомобиль «БМВ» без госномера. За рулем сидела женщина. Когда машина остановилась по требованию полицейских, из нее вышел выпивший мужчина. Он был недоволен тем, кто автомобиль остановили, и напал на сотрудников, — рассказали в СКР по Новосибирской области.

Свою вину новосибирец признал. Тем не менее, мужчине грозит серьезное наказание — до пяти лет лишения свободы.

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