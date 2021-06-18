В мае 2021 года на пожарах в Новосибирске погибли 6 человек

84 пожара произошло в жилых домах, в том числе 28 в многоквартирных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске за май в пожарах погибли шесть человек: 84 пожара произошло в жилых домах, в том числе 28 в многоквартирных. В 13 случаях горели частные дома, 10 пожаров было в садовых обществах. Почти в два раза выросло число возгораний из-за сжигания мусора и сухой растительности: в апреле было зарегистрировали 165 случаев, в мае — 306.

Только из-за неосторожного обращения с огнем за минувший месяц произошел 431 пожар с четырьмя жертвами, еще 33 возгорания случились из-за неисправных электроприборов — в результате их погибли два человека. 15 пожаров произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей, травмирован один человек.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, за пять месяцев 2021 года зарегистрировали 1372 инцидента с огнем, что на 3% больше, чем годом ранее. Число летальных исходов увеличилось на 112%, однако количество травмированных снизилось на 22%.

Отметим, что возгорание сухостоя до сих пор является довольно частой причиной возникновения пожаров. Не так давно в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что за последнюю неделю в Новосибирской области увеличилось увеличение количества выездов пожарно-спасательных подразделений на ликвидацию возгораний тополиного пуха, только одни сутки произошло более 200 таких случаев.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как из-за поджога тополиного пуха загорелся гараж.

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Об инциденте рассказали очевидцы (подробнее).

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