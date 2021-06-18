После публикации «Комсомолки» во дворе новосибирской высотки закатали опасную яму

Во дворе дома на улице Саввы Кожевникова залатали опасную яму. Фото: Кристина Разгоняева
В мэрии Новосибирска ответили за запрос «Комсомолки». Напомним, мы писали о том, что во дворе дома №19 на улице Саввы Кожевников провалился асфальт. На парковке у дома образовалась глубокая яма.
В администрации города отметили, что устранить провал на парковке должны были устранить ТСЖ, так как яма появилась на территории дома.
— Администрация района уведомила ТСЖ «Саввы Кожевникова, 19», осуществляющее управление домом о необходимости незамедлительного устранения провала в асфальтовом покрытии придомового проезда. 8 июня провал напротив подъезда № 7 жилого дома ликвидирован, — рассказали КП-Новосибирск в мэрии.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что изначально там был небольшой провал с трещиной, а спустя две недели образовалась глубокая яма. Представители ТСЖ говорили жителям, что не приступят к ремонту, пока не закончится разрушение.
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