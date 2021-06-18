Выпускник НГУ подарил университету 4 миллиарда рублей на строительство физматшколы. Фото: "ЧС-инфо".

Правительство РФ выделит деньги на кампус НГУ. Такое решение власти приняли после подарка университету от частного инвестора. Об этом заявил проректор по финансово-экономической и инновационной деятельности Новосибирского государственного университета Сергей Голушко.

Как пишет издание «ЧС-инфо», на создание учебного кампуса на базе Новосибирского государственного университета выделят 7,44 миллиарда рублей. В перспективе там появятся 7 объектов, общая площадь которых составит 70 тысяч квадратов. Здесь организуют комплекс общежитий, включающий 690 мест для студентов, учебный центр специализированного учебного научного центра (бывшая Физматшкола) и Досуговый центр, а также Студенческий проектный центр с научной библиотекой, Учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Л. Зельмана и Научно-исследовательский центр.

По словам Сергея Голушко, университету несколько лет обещали выделить деньги на развитие проектов. Однако финансирования не было. Ситуация изменилась после того, как частный инвестор сделал неожиданный подарок.

Так, выпускник механико-математического факультета НГУ Виктор Владимирович Харитонин, который окончил вуз в 1994, в очередной раз помог университету. Он и ранее поддерживал учебное заведение. К примеру, инвестировал в оснащение компьютерных классов, а также в оборудование для столовой физматшколы.

— Именно он решил подарить университету четыре миллиарда рублей и построить под ключ, оборудовать по высшему разряду, по мировым стандартам, новый суперсовременный учебный корпус физико-математической школы, современное новое общежитие и досуговый центр для школьников и студентов. Эти частные деньги, на мой взгляд, сподвигли руководство страны к тому, чтобы также со стороны государства вложить средства в развитие кампуса НГУ, — добавил Сергей Голушко.

Проректор отметил, что деньги, которые выделил Харитонин, а также те, которые направит правительство, поспособствуют существенному развитию образовательного потенциала Академгородка.

По данным издания, Виктор Харитонин — председатель совета директоров ПАО «Фармстандарт», входит в число богатейших россиян.

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