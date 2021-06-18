Хулиганство, езда в пьяном виде, авария и кража - пресечены

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Дав каждому событию первичную квалификацию, «гвардейцы» находят оптимальное решение для восстановления правопорядка.

15 июня в 19.00 из супермаркета, расположенного на улице Королева в Дзержинском районе, поступил сигнал тревоги. Прибывшим на вызов бойцам группы быстрого реагирования администратор пожаловалась на пьяных молодых людей, которые мешали работать. «Гвардейцы» выпроводили шумную компанию нарушителей на улицу.

16 июня в 14.18 продавцы магазина на улице Республиканской обратили внимание на то, что очень пьяный посетитель за очередной порцией алкоголя в магазин не пришел, а подъехал на автомобиле. Сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали группу быстрого реагирования. Охранники, убедившись, что водитель действительно пьян и возвращаться домой намеревается тоже на машине, вызвали к месту происшествия сотрудников ГИБДД. Опасную езду на авто в нетрезвом состоянии удалось пресечь.

16 июня в 23.59 бойцы группы быстрого реагирования ГВАРДИИ, прибыв на срабатывание охранной сигнализации в торговый центр на улице Военной, обнаружили на охраняемом объекте коммунальную аварию - протечку воды. Оперативно вызванные на место происшествия ответственные лица ликвидировали аварию до наступления тяжелых последствий.

17 июня в 14.49, получив сигнал тревоги из магазина, находящегося на улице Громова, бойцы группы быстрого реагирования задержали молодого человека, пытавшегося похитить бутылку водки стоимостью 1000 рублей. Далее «гвардейцы» вызвали в магазин наряд полиции, которому передали задержанного.

17 июня в 17.15 в киоске по продаже мобильных телефонов на улице Зорге между продавцом и покупателем возникла спорная ситуация - покупатель считал, что его права нарушены, продавец уверял, что нет. Поскольку поведение оппонента продавцу показалось слишком агрессивным, он нажал кнопку тревожной сигнализации. Бойцы ГБР, прибывшие буквально через 2 минуты, помогли мужчине успокоиться. Согласившись с приведенными продавцом аргументами, посетитель покинул киоск.