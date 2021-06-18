Новосибирская спортсменка Миллена Виноградова завоевала золото первенства Европы

Миллена Виноградова (в красном). Фото: uww.org

В весовой категории до 43 килограммов сборную России представляла Миллена Виноградова из Новосибирского училища олимпийского резерва. На пути к финалу воспитанница тренера Владимира Афанасьева провела три поединка, два из которых - с соперницами из Румынии и Польши - выиграла досрочно.

Миллена Виноградова (в красном). Фото: uww.org

Драматично складывалась полуфинальная схватка с украинкой Елизаветой Кулакивской. После первого периода счет был равный - 6:6, однако во второй половине встречи Виноградова действовала более активно и заработала баллы, необходимые для победы.

В борьбе за золото Миллена Виноградова за 30 секунд тушировала представительницу Германии Марту Сильвию Франк.