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Спорт18 июня 2021 10:42

Новосибирская спортсменка Миллена Виноградова завоевала золото первенства Европы

С 16 по 18 июня в Болгарии проходило первенство Европы по женской борьбе среди девушек до 18 лет
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Миллена Виноградова (в красном). Фото: uww.org

Миллена Виноградова (в красном). Фото: uww.org

В весовой категории до 43 килограммов сборную России представляла Миллена Виноградова из Новосибирского училища олимпийского резерва. На пути к финалу воспитанница тренера Владимира Афанасьева провела три поединка, два из которых - с соперницами из Румынии и Польши - выиграла досрочно.

Миллена Виноградова (в красном). Фото: uww.org

Миллена Виноградова (в красном). Фото: uww.org

Драматично складывалась полуфинальная схватка с украинкой Елизаветой Кулакивской. После первого периода счет был равный - 6:6, однако во второй половине встречи Виноградова действовала более активно и заработала баллы, необходимые для победы.

В борьбе за золото Миллена Виноградова за 30 секунд тушировала представительницу Германии Марту Сильвию Франк.