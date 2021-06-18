Робот Николай ответит на вопросы о программе детского кэшбэка в Новосибирской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Программа детского кэшбэка в Новосибирской области набирает популярность. Так, к ней уже присоединились 36 местных лагерей. Известно, что соблюдение условий программы обеспечивает строгое соблюдение утвержденных правил, а также обратная связь с жителями региона. Как сообщили в областном правительстве, на вопросы сибиряков о программе ответит Робот Николай и сотрудники «Службы-122».

Вопросы о кэшбэке рассмотрели на заседании штаба по координации работы по реализации на территории региона программы возмещения части стоимости оплаченного турпродукта. Председателем мероприятия выступил замгубернатора Сергей Нелюбов. По его словам, возмещение затрат на путевку будет проходить в регионе по месту нахождения лагеря.

— Такие правила требуют от всех детских оздоровительных учреждений Новосибирской области серьезной работы. Уполномоченным органом определено региональное министерство труда и социального развития. Контроль за обращениями граждан по данной тематике будет вестись регулярно, — отметил замгубернатора.

Власти также решили, что на вопросы о возмещении части стоимости путевок в летние детские лагеря ответит Робот Николай. В этом ему помогут операторы единой региональной «Службы-122». Благодаря чему родители смогут получить ответы на интересующие их вопросы. Отвечать на звонки сибиряков будет Робот Николай. В случае, если вопрос окажется нестандартным, он переадресует его на оператора.

Известно, программу кэшбэка на детские путевки ввели 25 мая 2021 года. В рамках программы регионы должны возместить родителям 50% стоимости путевок, купленных в загородных лагерях.

— С 25 мая по 31 августа 2021 года все желающие могут выбрать и купить путевку в детские лагеря на летние смены и получить кэшбэк в размере 50% (но не более 20 тысяч рублей на одного ребенка). После того, как путевка куплена, деньги автоматически вернутся на карточку «Мир», с которой была совершена оплата. Срок возврата — в течение пяти дней, — уточнили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.