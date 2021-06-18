Новосибирские единороссы поздравили врачей ковидного госпиталя с Днем медицинского работника

Алексей Величко и Юлия Швец. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

18 июня в Городскую клиническую больницу № 11, которая в первую волну пандемии коронавируса была перепрофилирована в ковидный госпиталь, активисты «Единой России» привезли подарки врачам: торт и баннер, на котором новосибирцы написали слова благодарности медикам.

По словам главврача больницы Алексея Величко, региональное отделение «Единой России» поддерживает ковидный госпиталь с начала пандемии. Во время первой и второй волн распространения коронавируса волонтеры партии привозили в больницу средства индивидуальной защиты, кислородные концентраторы, чайные наборы для врачей.

Алексей Величко обратился к руководителю регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлии Швец с просьбой о помощи. Из-за роста заболеваемости коронавирусом ковидный госпиталь нуждается в волонтерах, которые будут проводить термометрию на входе в учреждение.

- Волонтеры «Единой России» помогут разгрузить медицинских работников и занять другой работой. Отдельное спасибо за баннер с поздравлениями - это большой сюрприз для наших врачей и медицинских сестер, работающих в красной зоне. Отзывы новосибирцев о нашей работе - это самая высокая оценка нашего труда. Я уверен, что им будет очень приятно такое внимание, - поблагодарил главврач.

Юлия Швец поздравила коллектив ковидного госпиталя от имени регионального отделения «Единой России» и Волонтерского центра партии.

- Пусть наш сладкий подарок скрасит тяжелые будни врачей, которые в этом году оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Волонтерский центр «Единой России» всегда готов подставить плечо врачам, если им вдруг понадобится помощь, - подчеркнула Юлия Швец.

Виктор Игнатов. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Виктор Игнатов отметил, что в Новосибирской области более 600 волонтеров помогали врачам во время первой и второй волн пандемии. Добровольцы доставляли врачам горячие обеды, медтехнику, защитные маски, антисептики.

- Только в одном Кировском районе Новосибирска в пик пандемии волонтеры ежедневно привозили врачам красной зоны 60 горячих обедов. Многие члены партии, сторонники предоставляли личный автотранспорт, чтобы отвезти врачей к пациентам. В Кировском районе мы организовали на базе организаций ТОС 17 пунктов, где можно было измерить уровень сатурации в крови, получить антисептики. Кроме того, в крупном торговом центре левобережья мы открыли первый мобильный пункт вакцинации за пределами медучреждений. Считаю, что по отношению ко всем политическим силам «Единая Россия» внесла наиболее весомый вклад в дело борьбы с распространением коронавирусной инфекции, - сказал Виктор Игнатов.