Строители четвертого моста приступили к сооружению пилона в виде буквы Н

К концу 2022 года планируется запустить техническое движение на мосту. Фото: правительство НСО

В пятницу, 18 июня, министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский проинспектировал строительство четвертого моста. Он побывал на площадке возведения мостового перехода через реку Обь.

— Региональный минтранс присутствует на объекте ежедневно. На текущий год объект обеспечен финансированием, в том числе 10,5 миллиардов рублей — средства федерального бюджета. Также продолжаются работы, выполняемые концедентом по подготовки территории строительства, ГКУ «Мост» производит вынос коммуникаций, в том числе вместе с концессионером. На сегодняшний момент порядка 96% территории передано, получено 13 разрешений на строительство, — отметил Анатолий Костылевский. — Работы ведутся на всех строительных площадках: идет сооружение эстакадной части в районе площади Энергетиков, тоннеля под железной дорогой, сооружение опоры русловой части, надвижка пролетного строения, сооружение пилонной части, работы на Зыряновском путепроводе.

На объекте завершено строительство 10 промежуточных опор, смонтировано 182 буронабивные сваи, произведен монтаж свыше 2,6 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений. Длина уже собранной на берегу конструкции надвижки моста составляет 159 метров. В рамках устройства транспортной развязки в створе Красного проспекта выполнены объездные дороги. Сейчас ведутся работы по отсыпке насыпи земляного полотна.

Как отметил генеральный директор ООО «ПФ «ВИС» Руслан Семенов, к концу 2022 года планируется запустить техническое движение на мосту, весь объект будет сдан в 2023 году.

Напомним, что четвертый мост в Новосибирске соединит площадь инженера Будагова с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Проект предполагает строительство шестиполосной скоростной автомобильной дороги с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность транспортных потоков.

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