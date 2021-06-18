«Это ж сорняк, я ее не садил»: сибиряку грозит 10 лет тюрьмы за коноплю в огороде

Сибиряка задержали, потому что из конопли в огороде он делал наркотик на продажу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Искитимском районе полицейские нашли в сарае 53-летнего сибиряка пакет, в котором было пять килограммов марихуаны. Наркотик он изготовил из конопли, которая росла у него на огороде.

— Это ж сорняк, я ее не садил, — попытался оправдаться мужчина, когда к нему домой нагрянули полицейские с собакой.

Известно, что кто-то заметил, как сибиряк перевозил наркотик и сообщил об этом полицейским.

— На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере», — уточнили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Сибиряку грозит до десяти лет лишения свободы. Известно, что ранее он не были судим.

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