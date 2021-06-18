В районе Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пятницу, 18 июня, стало известно, что в Купинском районе Новосибирской области ввели режим ЧС. Он связан с неблагоприятными метеоусловиями — засухой. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
— Жара значительно ухудшает состояние сельскохозяйственных культур. Уже зафиксирована их гибель на площади более 100 гектаров, — уточнили в ведомстве.
Известно, режим ЧС ввели постановлением администрации Купинского района 16 июня 2021 года.
Отметим, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 18 по 20 июня в Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность, 4 класса. При этом в некоторых районах она достигнет чрезвычайно высокой отметки — 5-го класса. Кроме того, в пятницу, 18 июня, и в субботу, 19 июня, в регионе будет аномально жарко — температура воздуха составит +30 градусов и выше. Местами возможен кратковременный дождь, грозы.
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