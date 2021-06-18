В МЧС объяснили, почему новосибирцы вновь увидели дым на взорвавшейся заправке. Фото: стоп-кадр // СК РФ по НСО.

В пятницу, 18 июня, жители Новосибирска заметили дым на взорвавшейся заправке на Гусинобродском шоссе. Они увидели его, когда проезжали мимо. По словам горожан, на месте работала бригада пожарных. В МЧС рассказали, что произошло.

— Сейчас там работает тяжелая техника, которая разгребает металл. Угли, которые находятся под грудой металла, могут тлеть несколько суток. Поэтому не исключено, что они тлели, соответственно пожарные залили их, чтобы предотвратить распространение огня, — уточнил КП-Новосибирск начальник отдела информации и связи с общественностью МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В ведомстве отметили, что огнеборцы оперативно ликвидировали новый очаг возгорания.

Напомним, взрыв на газовой АЗС произошел в понедельник, 14 июня. В результате происшествия пострадали более 30 человек, а в больницу попали 17 сибиряков. Известно, 7 из них оказались в реанимации, так как получили сильные ожоги. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям». Затем дело передали в Центральный СК. По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушений техники безопасности. Так, газовоз, приехавший сливать топливо, не был заземлен по правилам. Ранее сообщалось, что владельца АГЗС задержали и отправили в СИЗО на 2 месяца. Кроме того, задержали и инженера заправки. Однако ему избрали иную меру пресечения - он будет находиться под домашним арестом до середины августа. Расследование уголовного дела продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.