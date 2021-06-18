Спасатели помогли сибирякам, застрявшим на Обском водохранилище. Фото: МАСС.

В жаркие дни акватория Обского водохранилища пользуется популярностью у сибиряков. Многие здесь наслаждаются отдыхом у воды и купанием. Однако такое времяпровождение не обходится без инцидентов. Так, накануне, 17 июня, нескольким отдыхающим понадобилась помощь спасателей.

— Около трех часов дня поступила информация, что на воде, между центральным пляжем парка культуры и отдыха у моря Обского и островом Тань-Вань потерял ход катер. Из-за этого помощи просили 2 человека. Спасатели оперативно вышли на водоем на своем катере, обнаружили потерявший ход катер, в котором находились мужчина 48 лет и 22-летняя девушка. Специалисты убедились, что жизни и здоровью сибиряков ничего не угрожало и затем отбуксировали заглохший катер к берегу, — рассказали в службе спасения МАСС.

Также известно, помощь понадобилась еще одному новосибирцу: у 42-летнего мужчины сломался гидроцикл. Инцидент произошел около 8-ми вечера.

— Гидроцикл обнаружили и отбуксировали к берегу, а с мужчиной спасатели провели разъяснительную беседу, — добавили в службе МАСС.

Они напомнили, выходить на воду на катерах или гидроциклах, а также другом транспорте, можно лишь при наличии надетого и застегнутого спасательного жилета. При этом необходимо иметь при себе мобильные телефоны, чтобы в случае ЧП была возможность связаться со спасателями. Держать их можно в непромокаемых чехлах и закрытых карманах.

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