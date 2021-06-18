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Общество18 июня 2021 7:05

Новосибирцам могут вернуть забытый праздник - День Сибири

Члены Общественной палаты Новосибирской области намерены выйти с такой инициативой к губернатору
Михаил ДОКУКИН
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По инициативе членов Общественной палаты Новосибирской области могут вернуть забытый праздник День Сибири.

По инициативе членов Общественной палаты Новосибирской области могут вернуть забытый праздник День Сибири.

Фото: Михаил ДОКУКИН

Праздник, который отмечали еще в XIX веке, может снова возродиться в Новосибирске. На комиссии Общественной палаты Новосибирской области по патриотическому воспитанию и делам ветеранов прошло обсуждение торжеств, посвященных Дню Сибири.

Член комиссии, представитель Новосибирской региональной общественной организации «Ветераны силовых структур Родины» Александр Лаухин отметил, что когда-то День Сибири был государственным праздником и объединял все живущие на этой территории народы с их культурой и этнографией.

- Этот праздник начали возрождать несколько лет назад. Например, в Новосибирской области с 2016 года накануне 8 ноября проходили региональные торжества, - констатировал Александр Лаухин.

Он добавил, что в 2020 году торжества отменились в связи с пандемией.

- Эту дату с размахом отмечают наши соседи в Тюмени, Барнауле, Омске, Красноярске. В 2019 году праздник проходил в Куйбышеве под эгидой Дома народного творчества. В этом году проведение мероприятия в регионе под вопросом, - подчеркнул Александр Лаухин.

Атаман Новосибирского отдельского казачьего общества, член Общественной палаты региона Алексей Харитонов напомнил о том, что в 2022 году исполняется 440 лет сибирскому казачьему войску, 85 лет Новосибирской области. А в этом году отмечается круглая годовщина со дня событий, которым посвящен День Сибири - 8 ноября 1581 года войска Ермака одержали победу над войсками хана Кучума и вошли в столицу сибирского ханства - город Искер.

Он считает, что праздник необходимо масштабировать на районы области, где присутствуют представители казачества.

Участники заседания намерены выступить с инициативой в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с просьбой оказать содействие в организации торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Сибири.

СПРАВКА «КП»

День Сибири отмечался по всей России с 1881 года. Он включал в себя крестный ход, благодарственные молебны и заканчивался народными гуляниями с плясками и ярмарками. В конце 1919 года, после Гражданской войны, эта традиция была утрачена, но стала возрождаться в сибирских городах в последние годы.