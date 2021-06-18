В Новосибирске младенец оказался заперт в машине. Фото: стоп-кадр.

В Центральном районе Новосибирска младенец оказался заблокирован в припаркованной машине. Родители не смогли сами открыть автомобиль, поэтому обратились за помощью к спасателям. Подробности об инциденте, случившемся 17 июня, рассказали в службе МАСС.

— Вызов на улицу Демьяна Бедного поступил около шести часов вечера. Обеспокоенные родители сообщили, что в машине находится мальчик 2020 года рождения. Сами взрослые предприняли все попытки обеспечить доступ в машину, но у них ничего не вышло. Спасатели, прибывшие на место, смогли открыть правую переднюю дверь авто. Мальчика, который находился в детском кресле на заднем сидении, передали маме. К счастью, помощь врачей малышу не потребовалась, — уточнили в МАСС.

Спасатели напомнили, родителям нужно быть внимательнее. Так, выходя из машины, нельзя оставлять ключи в замке зажигания.

— Если в салоне есть ребенок, и чтобы его взять на руки, вам нужно выйти из машины, то временно не закрывайте водительскую дверь, — добавили спасатели.

А еще они посоветовали иметь при себе запасной комплект ключей от транспортного средства на случай ЧС.

В МАСС уточнили, если вы попали в беду или стали очевидцем ЧП, звоните по телефонам: 112 или 231-06-49.

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