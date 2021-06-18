Для новосибирцев старше 55 лет организуют необычный познавательный досуг в зоопарке

Проект «Друг для друга» сможет сделать вашу жизнь ярче и насыщеннее, а также позволит овладеть необычными навыками и умениями. Фото: Павел Кузьмин.

Лето - прекрасная пора для того, чтобы сделать то, до чего руки не доходили. День становится длиннее, сил - больше, и все это располагает к получению новых знаний. Возникает вопрос: где найти место, чтобы удовлетворить желание узнать что-то новое? Мы подскажем ответ.

Проект «Друг для друга» сможет сделать вашу жизнь ярче и насыщеннее, а также позволит овладеть необычными навыками и умениями. Для этого к участию приглашают активных и жизнерадостных людей от 55 лет. Данный проект реализуется на территории Новосибирского зоопарка.

В зимнее время года проводились различные мастер-классы: бабушки и дедушки изготавливали кормушки для птиц и белочек, рисовали мандалы, слушали лекции про Новосибирский зоопарк. Каждая встреча была очень теплой и несла добрый посыл. Волонтеров проекта всегда ждали и с радостью встречали.

Сейчас, в летний период, границы расширились. Можно узнать много нового о зверушках и затем поделиться полученными знаниями с другими, принять участие в творческих мероприятиях, подготовить вкусняшки для жителей зоопарка, при желании провести экскурсию - и это далеко не весь список того, что можно сделать.

Проект также позволит найти единомышленников и завести новые знакомства.

Сделайте свою жизнь ярче и интереснее! Вливайтесь в ряды тех, кто творит добрые дела!

Если хотите принять участие в проекте «Друг для друга»,

позвоните по телефону 8-923-703-00-88.