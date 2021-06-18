Новосибирцы снова заметили дым на взорвавшейся заправке: на месте работают пожарные

Новосибирцы снова заметили дым на взорвавшей заправке: на месте работают пожарные. Фото: стоп-кадр// СК РФ по НСО.

В пятницу, 18 июня, автомобилисты заметили дым на месте взорвавшейся заправки в Новосибирске. Об этом они сообщили в редакцию КП-Новосибирск.

— С утра ехали на работу по Гусинобродскому шоссе и на месте взорвавшейся АГЗС что-то дымилось. Туда приехала пожарная машина, — уточнили изданию горожане.

Что на самом деле произошло на месте крупного ЧП, пока не ясно. Прокомментировать случившееся в ГУ МЧС пообещали позже. Информация уточняется.

Напомним, взрыв на газовой АЗС случился в понедельник, 14 июня. В результате ЧП в больницу попали 17 человек: 7 из них оказались в реанимации, получив сильные ожоги. После происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям»: дело забрал Центральный СК. Как удалось установить предварительно, взрыв прогремел из-за нарушений техники безопасности: газовоз, который приехал сливать топливо, не заземлили по правилам. После случившегося губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проверить обоснованность размещения АЗС рядом с жилыми домами. Он убежден, последствия от взрыва на газовой заправке могли быть фатальнее. Отметим также, что владельца АГЗС задержали и арестовали на 2 месяца. Также был задержан инженер заправки: он будет находиться под домашним арестом до середины августа. Расследование уголовного дела продолжается.

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