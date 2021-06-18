В Новосибирске объявили тендер на ремонт общежития НГУ за 292 миллиона рублей. Фото: Архив "КП".

Одно из общежитий Новосибирского государственного университета планируют отремонтировать более чем за 292 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте региональных госзакупок. Заказчиком выступил сам университет.

— Требуется выполнить капитальный ремонт общежития с блоком обслуживания и переходом (общежитие №8/1) по адресу улица Пирогова, 20, — говорится в опубликованном документе.

Максимальная стоимость, которую готовы на направить на ремонтные работы, составляет 292 410 931,68. Известно, участники могут подать заявки до 19 июля 2021 года.

Напомним, здание общежития НГУ № 8 возвели в 1972 году. Оно состоит из двух девятиэтажных «свечек» и перехода между ними. Примечательно, что за время существования в нем ни разу не проводили капитальный ремонт.

Известно также, в процессе ремонта в здании заменят все инженерные сети, закупят новую мебель, бытовую технику, проведут интернет.

Здание № 8 считается крупнейшим общежитием университета. Так, в нем могут разместиться до 500 студентов, а остальные общежития НГУ включают только 300-350 мест.

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