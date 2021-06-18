Под Новосибирском «Тойота» насмерть сбила мужчину на велосипеде. Фото: ГИБДД по НСО.
Смертельное ДТП произошло в Краснозерском районе Новосибирской области. Там накануне вечером, 17 июня, под колеса иномарки попал велосипедист. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.
— Около 23:00 26-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Sprinter Marino, двигалась по улице Тракторная в сторону улицы Советская рабочего поселка Краснозерское. Затем у дома № 110 по улице Тракторная сибирячка наехала на велосипедиста. Известно, что он двигался во встречном направлении и пересекал проезжую часть, — прокомментировали ЧП в ведомстве.
ДТП стало фатальным для 33-летнего велосипедиста. Мужчина умер на месте аварии до приезда «скорой».
В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Устанавливаются причины происшествия. Проводится проверка.
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