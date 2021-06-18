Пробки в Новосибирске на утро 18 июня 2021 года: затор на улице Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 18 июня 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 18 июня 2021 года: затор образовался на улице Сибиряков-Гвардейцев. Также сложно проехать по улице Петухова и площади Кирова. Об этом сообщает «2ГИС».

Кроме того, затруднено движение по Северному проезду, Советскому шоссе и Оловозаводской улице. Также в пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Затор образовался на улице Станиславского, площади Труда и площади Райсовета.

На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Пробки сковали улицы Восход, Кирова, Никитина и Добролюбова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 18 июня, составил 4 балла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.