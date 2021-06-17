«Ушла из дома и пропала»: Новосибирске пропала 43-летняя женщина в розовой футболке

В Новосибирске ищут пропавшую 43-летнюю Елену Сергеевну Токареву. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут пропавшую 43-летнюю Елену Сергеевну Токареву. Женщина ушла из дома в микрорайоне Дивногорский утром 16 июня, с этого момента ее местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волнистые волосы до плеч, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в розовую футболку, укороченные голубые джинсы и белые кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Елена или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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