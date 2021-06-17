«Одна встать не могла, другая еле на ногах стояла»: в Новосибирске на пешеходном переходе сбили двоих девушек

В Новосибирске машина сбила сразу двух девушек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске машина сбила сразу двух девушек. Инцидент произошел вечером, 17 мая, около остановки Площадь Маркса.

— Я проезжала там в автобусе около девяти часов вечера и увидела, что практически прямо на пешеходном переходе были две девушки: одна из них не могла встать, а другая еле держалась на ногах. Рядом уже были другие люди, они кому-то звонили. Как я поняла, девушек сбила одна из машин находившаяся рядом, — рассказали КП-Новосибирск очевидица ДТП Олеся. — Я тогда из автобуса вышла, чтобы подойти и ближе понять, что случилось, может, помощь нужна. Но, когда я подошла, девушки уже сидели в той самой машине, что их сбила. Никакой крови там на асфальте не было, судя по всему, травмы были у них не серьезные и они решили как-то там сами друг с другом разобраться.

В ГИБДД по Новосибирску оперативно прокомментировать произошедшее не смогли.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как Новосибирске 84-летняя пенсионерка выпала из автобусаhttps://www.nsk.kp.ru/online/news/4332734/: тот начал ехать с открытыми дверями, когда женщина еще не до конца зашла в салон. Бабушка выпала из автобуса и ударилась головой об бордюрный камень, женщину доставили в больницу

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