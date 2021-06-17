В Новосибирской области мужчина покончил с собой после ссоры с женой

В селе Медведское Новосибирской области мужчина покончил с собой после ссоры с женой.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В селе Медведское Новосибирской области мужчина покончил с собой после ссоры с женой. Трагедия произошла 16 июня.
— Тело 28-летнего мужчины нашла его 20-летняя жена около девяти часов вечера у них дома. Ранее сибиряк таких намерений не высказывал и записки не оставил. Известно, что накануне супруги поругались, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как под Новосибирском в селе Сосновка семейный конфликт закончился трагедией. Сибирячка не пустила домой выпившего мужа, а когда тот возмутился и устроил скандал, позвала на помощь знакомых. Через некоторое время к дому приехали двое парней. После словесной перепалки 21-летний парень несколько раз ударил 45-летенего мужчину и ушел. Мужчину обнаружили лежащим на земле родственники. Они повезли его в больницу, но по дороге он умер.
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