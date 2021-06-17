Сибирячка спасла стрижа, который чуть не погиб на ее балконе.

В четверг, 17 июня, на балкон жительницы Новосибирска залетел стриж. Птичка чуть не погибла, пытаясь вылететь на волю — она несколько раз сильно ударилась о стекла. Сибирячка нашла ее в неподвижном состоянии. Сперва девушка подумала, что птица умирает. Об этом она рассказала КП-Новосибирск.

— Эти птицы каждое лето кружатся рядом с окнами в Западном жилмассиве. И сегодня одна из них залетела ко мне на балкон, я ее не сразу заметила. Получается, пытаясь вылететь, она несколько раз сильно ударилась о стекла, а потом упала в коробку. Когда я ее нашла, она лежала практически неподвижно. Птица была очень напугана. Я решила во чтобы то ни стало ей помочь. Сначала в интернете посмотрела, что в таких случаях нужно делать, а потом позвонила в Центр реабилитации диких животных, — поделилась Ирина. — Там меня сориентировали, что нужно посмотреть на крылья птицы: если они симметричные, то все не критично. Посоветовали вынести птицу на улицу и посадить на возвышение. Сказали, если через час птица не улетит, значит нужно показать ее ветеринару. Я последовала рекомендациям: стала птичку ловить. В этот момент та уже ожила — принялась от меня убегать, а потом, когда я ее все же поймала и поднесла к окну, она вылетела из рук и устремилась в небо, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Девушка предположила, раз птица смогла лететь, значит с ней все в порядке. Она надеется, что та не сильно пострадала, когда билась об окна.

— Только я так и не поняла, ласточка это была или стриж. Я в них не особо разбираюсь, — отметила девушка.

Как выяснилось, незваным гостем на балконе сибирячки оказался все-таки стриж. Эту информацию корреспонденту КП-Новосибирск подтвердил орнитолог Алексей Яновский.

— Это черный стриж. Он выводит потомство как в городах в щелях под карнизами, так и вне — в естественных дуплах и скворечниках, — уточнил изданию эксперт.

Однако судить о том, здорова ли птица после ударов о стекла, по мнению орнитолога, сложно.

— Известно, что курица с отрубленной головой может перелететь над забором. Стриж неадекватный, если бился о стекло. Отмечу, что их пронзительные крики способны зондировать пространство и избегать столкновений с препятствиями. К примеру, с проводами или стеклянными стенами, — добавил специалист.

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