Под Новосибирском 9-летнему мальчику выстрелили в глаз из игрушечного пистолета

В Новосибирской области 9-летний мальчик попал в больницу после прогулки на детской площадке. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В селе Барышево Новосибирской области 9-летний мальчик попал в больницу после прогулки на детской площадке. У ребенка серьезно поврежден глаз.

— Инцидент произошел еще 5 мая. Вечером мальчик вышел погулять на детскую площадку, где какой-то не знакомый ребенок выстрелил ему в глаз пластиковой пулькой из игрушечного пистолета, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Бердске 8-летний мальчик сломал ногу, запутавшись в качеле-сетке. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

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В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи (подробнее).

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