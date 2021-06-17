Под Новосибирском 9-летнему мальчику выстрелили в глаз из игрушечного пистолета

В Новосибирской области 9-летний мальчик попал в больницу после прогулки на детской площадке.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В селе Барышево Новосибирской области 9-летний мальчик попал в больницу после прогулки на детской площадке. У ребенка серьезно поврежден глаз.
— Инцидент произошел еще 5 мая. Вечером мальчик вышел погулять на детскую площадку, где какой-то не знакомый ребенок выстрелил ему в глаз пластиковой пулькой из игрушечного пистолета, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Бердске 8-летний мальчик сломал ногу, запутавшись в качеле-сетке. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.
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