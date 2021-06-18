Погода в Новосибирске на 18 июня 2021 года: в городе подует сильный южный ветер

В городе будет сильный ветер, а к вечеру пойдет дождь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 18 июня 2021 года в конце рабочей недели порадует сибиряков солнцем и ветром. Днем на термометрах горожане увидят +29...+31 градус, а вечером +18...+20 градусов.

— Ветер подует юго-западный со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Местами порывы усилятся до 16 метров, — обещают метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем столбики термометров поднимутся +26...+28 градусов, а ближе к вечеру пройдет дождь и температура воздуха составит +19...+22 градуса. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 739-743 миллиметра ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.