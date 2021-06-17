В Новосибирской области цыганки украли у женщины 337 тысяч рублей, пообещав снять порчу

В городе Обь в Новосибирской области две цыганки украли у женщины украшения и деньги. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В городе Обь в Новосибирской области две цыганки украли у женщины украшения и деньги, напросившись к ней в квартиру под предлогом снятия порчи.

— Днем 15 июня в квартиру к сибирячке напросились две неизвестные женщины цыганской внешности, обещая снять порчу. Там они украли золотую цепочку с кулоном и деньги. Всего ущерб составил более 337 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители, проводится расследование.

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