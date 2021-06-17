В Новосибирской области в 2020 году доходы от использования госимущества сократились вдвое

По итогам года объем доходов составил 151 миллионов рублей при плане в 300 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Доходы Новосибирской области от использования и приватизации государственного имущества (недвижимости и земельных участков) сократились вдвое в 2020 году. По итогам года объем доходов составил 151 миллионов рублей при плане в 300 миллионов рублей.

Уменьшение этого показателя связано с падением доходов от продажи недвижимости и земельных участков, невостребованностью имущества, падением покупательского спроса и общих доходов населения. Одной из возможных причин такого явления могла стать пандемия коронавируса.

По словам главы департамента имущества и земельных отношений Романа Шилохвостова, жилой фонд, находящийся в госсобственности, составляет 235 объектов недвижимого имущества. Также в собственности 262 объекта незавершенного строительства, по сравнению с 2020 годом показатель увеличился на 11 объектов.

Общая балансовая стоимость имущества в госсобственности, за исключением земель, составляет 135,4 миллиардов рублей. Показатель вырос на 13,4 миллиардов рублей в сравнении с прошлым годом. В реестре находится 11,6 тыс. объектов недвижимости и 3,3 миллиона единиц движимого.

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