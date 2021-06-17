В Новосибирске столкнулись две иномарки: один пассажир в больнице

Вечером, 17 июня, в Калининском районе столкнулись две иномарки. Фото: Кадр из видео

Вечером, 17 июня, в Калининском районе столкнулись две иномарки. В больницу попал пассажир одной из машин.

— Автомобиль «Тойота» ехал по улице Мясниковой со стороны улицы Гребенщикова в сторону Красного проспекта. Около дома №29 он столкнулся с автомобилем «Митсубиси», которые выезжал с парковочного кармана, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Последствия ДТП засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях. На его кадрах видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. На месте работают спецслужбы.

В больницу с травмами доставили пассажира Mitsubishi. Его личность сейчас устанавливается. На месте аварии работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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