Новосибирец до смерти забил мужчину, которого разозлившаяся жена не впустила домой

Сибиряк убил мужчину, поругавшегося с женой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Под Новосибирском в селе Сосновка семейный конфликт закончился трагедией. Женщина не впустила домой выпившего мужа. Сибиряк возмутился и устроил скандал. Это произошло в ночь на 14 июня.

— Тогда супруга обратилась за помощью к родным и знакомым. Через некоторое время к дому приехали двое парней. После словесной перепалки 21-летний парень несколько раз ударил 45-летенего мужчину и ушел. Мужчину обнаружили лежащим на земле родственники. Они повезли его в больницу, но по дороге он умер, — рассказали в СКР по Новосибирской области.

Полицейские задержали 21-летнего парня. Он во всем сознался. Его обвинили в «Умышленном причинении тяжкого здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»

Известно, что ранее он не был судим. Сейчас сибиряк находится в СИЗО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.