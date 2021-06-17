Из больницы выписали двоих детей, пострадавших во время взрыва на заправке в Новосибирске

Из больницы выписали двух детей, пострадавших во время взрыва на АГЗС. Фото: Анна ПАШАГИНА

В четверг, 17 июня, стало известно о том, что из областной больницы выписали двух детей, пострадавших во время взрыва на заправке в Новосибирске. Напомним, одному мальчику 9 лет, другому- 12 лет.

— На сегодня шесть человек по-прежнему находятся в реанимации. Их вывели из состояния ожогового шока. Наблюдается положительная динамика. Завтра из ожогового отделения планируют выписать еще одного взрослого, — уточнили в пресс-службе областной больницы.

Крупное ЧП произошло в Новосибирске 14 июня. На Гусинобродском шоссе взорвалась газовая АЗС. Мощный взрыв почувствовали не только в эпицентре, но и в разных районах города. Новосибирцы, находившиеся в районе автозаправки, получили ожоги и были госпитализированы. Пор предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Водитель газовоза сливал топливо в резервуар, не заземлив машину.

Под арест отправили владельца АГЗС, а также инженера. Адвокат руководителя автозаправки заявил, что газовоз не принадлежал АГЗС.

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