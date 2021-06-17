Прокуратура выявила нарушения на трех газовых заправках Новосибирска

Одна из этих заправок принадлежала владельцу взорвавшейся заправки на Гусинобродском шоссе. Фото: Дмитрий Алексенко

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска вместе с Роспотребнадзором проверили три газовые автозаправки на предмет соблюдения законодательств о пожарной безопасности. Одна из этих заправок принадлежала владельцу взорвавшейся заправки на Гусинобродском шоссе.

— Проверкой выявлены многочисленные нарушения пожарной и промышленной безопасности, такие как: отсутствие установок автоматической пожарной сигнализации в служебных помещениях, не обеспечена работа по обслуживанию и эксплуатации средств пожарной безопасности и пожаротушения; баллоны с горючими газами, емкости (другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки не защищены от солнечного и иного теплового воздействия, — сообщили КП-Новосибирск в Заельцовской прокуратуре.

По результатам проверки руководителям заправок вынесли представления об устранении выявленных нарушений. А в отношении юридических и должностных лиц подготовили постановления о возбуждении административных дел, предусмотренных ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ и ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ за нарушения требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности. За это им может грозить штраф до 200 тысяч рублей и приостановление деятельности на 90 суток.

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