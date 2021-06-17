Пробки в Новосибирске на вечер 17 июня 2021 года: затор на проезде Энергетиков

Пробки достигли 5 баллов.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 17 июня 2021 года сковали город. Как сообщает сервис «2GIS» они уже достигли 5 баллов.
Пробка начинает собираться на проезде Энергетиков. Проезд также осложнен на улицах Станционная 2-я, Большая, Связистов и Троллейной. Так же заторы образовались на улице Ватутина, Советском шоссе и Петухова.
На правом берегу пробка сковала улицу Фабричную до станции метро «Речной вокзал». Как сообщают водители проезд затруднен при повороте с улицы Кирова на улицу Восход. Этот затор длится до самого Октябрьского моста. Автомобилисты будут долго стоять в пробке на улице Добролюбова, начиная от автобусной остановки «Добролюбова» до улицы Большевистская.
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