Пробки в Новосибирске на вечер 17 июня 2021 года: затор на проезде Энергетиков

Пробки достигли 5 баллов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 17 июня 2021 года сковали город. Как сообщает сервис «2GIS» они уже достигли 5 баллов.

Пробка начинает собираться на проезде Энергетиков. Проезд также осложнен на улицах Станционная 2-я, Большая, Связистов и Троллейной. Так же заторы образовались на улице Ватутина, Советском шоссе и Петухова.

На правом берегу пробка сковала улицу Фабричную до станции метро «Речной вокзал». Как сообщают водители проезд затруднен при повороте с улицы Кирова на улицу Восход. Этот затор длится до самого Октябрьского моста. Автомобилисты будут долго стоять в пробке на улице Добролюбова, начиная от автобусной остановки «Добролюбова» до улицы Большевистская.

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