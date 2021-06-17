Под Новосибирском слесарь упал на стройке с пятого этажа и погиб

Рабочий погиб на стройке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Искитиме, что под Новосибирском, на стройке погиб слесарь. Мужчина упал с пятого этажа строящегося дома. Трагедия произошла днем 16 июня на улице Трудовая.

— Мужчина носил воду для бурения плит под отопление. В какой-то момент он упал вниз. Рабочий погиб до приезда врачей. Коллега сибиряка рассказал, что в тот день от мужчины пахло спиртным, — уточнили КП-Новосибирск источник.

Сейчас в обстоятельствах гибели рабочего разбираются полицейские. Экспертиза установит точную причину смерти слесаря. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.