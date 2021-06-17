Под Новосибирском слесарь упал на стройке с пятого этажа и погиб

Рабочий погиб на стройке.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Искитиме, что под Новосибирском, на стройке погиб слесарь. Мужчина упал с пятого этажа строящегося дома. Трагедия произошла днем 16 июня на улице Трудовая.
— Мужчина носил воду для бурения плит под отопление. В какой-то момент он упал вниз. Рабочий погиб до приезда врачей. Коллега сибиряка рассказал, что в тот день от мужчины пахло спиртным, — уточнили КП-Новосибирск источник.
Сейчас в обстоятельствах гибели рабочего разбираются полицейские. Экспертиза установит точную причину смерти слесаря. Проводится проверка.
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