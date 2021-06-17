Сибиряк, пытавшийся угнать «Жигули», не смог выехать из гаража и попался

Полицейский задержал жулика, который пытался угнать машину из гаража. Фото: Виктор Гусейнов

В селе Убинское 20-летний парень пытался угнать «Жигули» из гаража, но не смог выехать из него. Инцидент произошел 16 июня около 3.00 на улице Широкой.

— Машина принадлежит 73-летнему мужчине. Парень залез к пенсионеру в гараж, отжав створку дверей. Сибиряк был выпившим и не смог толком выехать из гаража. Он съехал в кювет и остановился. Его на месте задержал участковый, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, что парень ранее был уже судим за угон. Сейчас он снова стал фигурантом уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В скором времени сибиряку изберут меру пресечения.

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