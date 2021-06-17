В Новосибирске завершены поиски 58-летней пенсионерки с потерей памяти

В Новосибирске завершены поиски пропавшей 58-летней женщины с потерей памяти. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершены поиски пропавшей 58-летней женщины с потерей памяти. Об этом сообщили волонтеры сегодня, 17 июня.

— Эту женщину мы искали до пяти часов утра. Нам за все это время поступали свидетельства о том, что ее видели три разных человека. Но, к сожалению, когда мы приезжали на местность, нам застать женщину не удавалось. Мы обошли все круглосуточные магазины и кафе в округе, разместили везде ориентировки, поговорили с охраной. И вот, около шести часов утра нам позвонила девушка, к которой наши волонтеры заходили накануне вечером. Она сказала, что увидела похожую бабушку на улице, завела ее к себе домой. Мы вызвали на место экипаж поисковиков, полицию и родственников. И в итоге оказалось, что это правда наша бабушка, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, из дома в Октябрьском районе женщина ушла днем 16 июня. Поиски осложнялись тем, что у пенсионерки имелись определенные проблемы с памятью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске пропала 58-летняя пенсионерка без зубов и с потерей памяти

Волонтеры объявили срочный сбор на поиски женщины (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.