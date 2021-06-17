Следователи проводят проверку после того, как в новосибирском озере утонул школьник

В Новосибирске в озере обнаружили тело 15-летнего подростка. Фото: СУ СКР по НСО

Следователи начали проверку после того, как в новосибирском озере утонул 15-летний школьник. Напомним, тело мальчика было найдено сегодня, 17 июня.

— 16 июня 2021 года в отдел полиции поступило заявление об исчезновении подростка, которое было передано для рассмотрения в следственные органы. Незамедлительно были организованы совместные поисковые мероприятия во взаимодействии с сотрудниками полиции и муниципальной аварийно-спасательной службы, по результатам которых сегодня тело разыскиваемого без признаков насильственной смерти обнаружено в озере, расположенного у жилмассива «Радуга Сибири», — сообщили в областном следственном комитете.

Мальчик считался пропавшим 16 июня. Фото: СУ СКР по НСО

Сейчас следователи осматривают место, где было обнаружено тело ребенка, устанавливают все обстоятельства случившегося. Точные причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы (подробнее).

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