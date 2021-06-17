В Новосибирске рядом с ТЦ «Калейдоскоп» случился крупный пожар

В Новосибирске рядом с ТЦ «Калейдоскоп» произошел крупный пожар. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 17 июня, на площади Маркса рядом с ТЦ «Калейдоскоп» произошел серьезный пожар. Горожан напугал огромный столб черного дыма. На место ЧП приехали сотрудники МЧС,

— Выяснилось, что за забором загорелись покрышки на площади 20 квадратных метров. Угрозы перехода огня на другие объекты нет, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Судя по кадрам с места случившегося, которые появились в соцсетях, площадь Маркса затянул густой черный дым. Рядом с местом ЧП собрались множество зевак, наблюдающих за пожаром. Сейчас на месте происшествия работают огнеборцы.

По словам очевидцев, покрышки могли вспыхнуть из-за поджога пуха. Отметим, за минувшие сутки по этой причине уже произошло более двухсот возгораний. Пожарные напоминают, жечь пух — недопустимо и чревато фатальными последствиями.

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