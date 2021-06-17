В Новосибирске загорелся гараж из-за поджога тополиного пуха: это попало на видео

Об инциденте рассказали очевидцы. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 17 июня, в Новосибирске на улице Зорге загорелся гараж. По словам очевидцев, пожар начался после того, как дети подожгли тополиный пух. После этого огонь перекинулся на траву и металлическое строение. На место ЧП прибыли пожарные расчеты.

— Вызов поступил в 13:39. Пожарные подразделения среагировали на вызов сухой травы и мусора по улице Зорге. На момент прибытия было установлено, что огонь распространился на площади порядка 400 квадратных метров. В зоне горения находился гараж — его вскрыли, в гараже загорелись домашние вещи. Сейчас сотрудники МЧС тушат пожар, — сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Что касается причины пожара, то ее установят дознаватели. Однако в МЧС не исключают, что возгорание спровоцировал поджог тополиного пуха. В ведомстве подчеркнули, по последним данным, в Новосибирске произошло более двухсот возгораний, которые начались с, казалось бы, безобидного развлечения.

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