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Общество17 июня 2021 10:00

Омские силачи выступили в турнире по силовому многоборью «Евразийские игры - 2021»

Международные соревнования состоялись в Севастополе
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Дмитрий Скосырский из Омска стал стал победителем турнира по силовому многоборью. Фото предоставлено Сергеем Леоновым.

Дмитрий Скосырский из Омска стал стал победителем турнира по силовому многоборью. Фото предоставлено Сергеем Леоновым.

В Крыму прошел III Международный фестиваль силового экстрима. Мероприятие реализуется при поддержке Минспорта РФ в рамках проекта «Сильнейшая нация мира» и собирает на своей площадке талантливых атлетов из России и стран ближнего зарубежья - Армении, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Украины.

Прошедшее событие привлекло внимание более 10 тысяч зрителей, а онлайн к нему присоединились более 12 миллионов человек.

Атлеты состязались в армрестлинге, пауэрлифтинге, силовом многоборье и устанавливали силовые рекорды. Также соревнования включали поднятие богатырского бревна, становую тягу, перенос мешков, кег и покрышек, переброс мешков через ворота.

Богатыри демонстрировали не только силу, но и технику, а также скорость выполнения заданий.

В числе приглашенных на соревнования от Новосибирской области - председатель комиссии по делам молодежи, физической культуре и спорту областной Общественной палаты, представитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Леонов.

Сибирскую команду представляли омичи Дмитрий Скосырский и Юрий Колмаков. Конкуренцию им составили еще 10 атлетов из России и стран СНГ.

В первый день соревнований атлеты преодолели две богатырские эстафеты, включавшие перенос коромысла (360 килограммов), колодца (320 килограммов) и кеги (100 килограммов) на расстояние 20 метров за 90 секунд. Кроме того, спортсмены состязались в двукратном поднятии гантели (80 килограммов), оси Аполлона (130 килограммов), поднятии гантели (100 килограммов), парном поднятии лог-лифта (240 килограммов) за 90 секунд и справлялись с богатырской каруселью Конана за 1,5 минуты.

Сибиряк Дмитрий Скосырский обогнал своего основного соперника из Ростова-на-Дону на полсекунды и стал победителем.

Во второй день спортсмены состязались в становой тяге автомобиля на специальной подставке (300 килограммов). От участников команд требовалось за 2 минуты выполнить как можно больше подъемов, а также были соревнования по перекидыванию «камней мужества» весом 120, 140, 160 и 180 килограммов через планки высотой 160, 150, 140 и 130 сантиметров соответственно за 1,5 минуты.

По итогам всех упражнений победила команда Сибири в составе Дмитрия Скосырского и Юрия Колмакова.