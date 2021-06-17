Оперштаб Новосибирской области допускает ужесточение антиковидных ограничений при недостаточном темпе вакцинации

В последние недели ситуация с коронавирусом в регионе значительно усугубилась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске прошло заседание оперштаба по противодействию коронавирусу. Участники совещания уверены, ужесточения антиковидных мер позволят избежать массовая вакцинация, а также строгое соблюдение профилактических мер в общественных местах.

Последние две недели ситуация с коронавирусом в Новосибирской области усугубилась. Так, растет число зараженных ковидом, а вместе с тем увеличивается нагрузка на медучреждения региона. Министр здравоохранения области Константин Хальзов напомнил, что уже несколько больниц перепрофилировали и еще перепрофилируют под ковидные госпитали. Он также видит выход из ситуации в массовой вакцинации населения.

— Прошу всех граждан прийти на пункты вакцинации и сделать прививку, а работодателей провести дополнительную разъяснительную работу среди своих сотрудников, — призвал министр.

В оперштабе поручили усилить в регионе вакцинацию сибиряков, а также контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Напомним, привиться от ковида можно в любом из 95 пунктов вакцинации, развернутых на территории Новосибирской области. Кроме того, в регионе действуют 87 выездных бригад, проводящих вакцинацию на предприятиях.

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