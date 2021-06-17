В новосибирском метро полицейские скрутили пассажира: рассказываем, что произошло

Полицейские задержали в метро пассажира. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 17 июня, на станции метро «Заельцовская» полицейские скрутили пассажира. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что случилось.

— Это произошло в 08.55. Пассажир отказался от досмотра сотрудников метро и через турникет прошел к поезду. На место вызвали полицейских. Сотрудники попросили мужчину пройти в комнату полиции. В ответ пассажир начал вести себя неадекватно. Он отталкивал полицейских и кричал, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В итоге полицейским пришлось скрутить мужчину. После того, как он успокоился, они все вместе прошли в комнату полиции. На пассажира составили административный протокол за неповиновение полицейским.

Новосибирцу грозит штраф до тысячи рублей, либо арест до 15 суток.

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