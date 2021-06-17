Под Новосибирском поймали лесничих, попавшихся на взятках за рубку деревьев в Караканском бору

Под Новосибирском поймали лесничих, продавших за взятку лес в Караканском бору. Фото: УФСБ по НСО.

В Новосибирской области два сотрудника Ордынского лесничества Министерства природных ресурсов за взятку разрешили вырубить деревья в Караканском бору. Их преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Новосибирской области.

— Было установлено, в 2019 году фигуранты на основании договора купли-продажи лесных насаждений предоставили предпринимателю участок в Караканском бору, где выделили для заготовки хвойные деревья, число которых превысило допустимые лимиты. За это лесничие получили от бизнесмена взятку в размере 600 тысяч рублей, — рассказали в УФСБ по Новосибирской области.

Махинации мужчин разоблачили. В отношении лесничих возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц в крупном размере».

В настоящий момент оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Сотрудники ФСБ устанавливают аналогичные деяния лесничих, а также ищут тех, кто мог быть сообщниками злоумышленников.

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