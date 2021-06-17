Пассажир украл спасательный жилет из самолета «Хабаровск-Новосибирск», чтобы проверить, как он работает

Пассажир украл из самолет спасательный жилет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пассажир украл из самолета «Хабаровск-Новосибирск» спасательный жилет. Его исчезновение обнаружили, когда бортпроводники осматривали салон самолета после полета. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО рассказали подробности.

— После того, как борт приземлился в Новосибирске, 51-летний мужчина поехал в Барнаул. Там его задержали полицейскими. Им он пояснил, что взял жилет для того, что проверить, как он работает и показать родным, — уточнили в ведомстве.

На пассажира возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Теперь сибиряку грозит серьезное наказание: от штрафа в 80 тысяч рублей до лишения свободы на два года.

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