Стало известно, что грозит водителю грузовика с цистерной, который врезался в столб и сбежал в Новосибирске

Водитель перевернувшегося грузовик сбежал с места аварии. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В ГИБДД по Новосибирску рассказали, что грозит водителю грузовика с цистерной, который врезался в столб и сбежал.

— Устанавливается водитель и собственник транспортного средства. За оставление места ДТП водителю грозит арест до 15 суток, а за порчу световой опоры — штраф, — уточнили автоинспекторы.

Полицейские рассказали, что цистерна была пустой, а на машине не было госномера.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 17 июня у дома № 9 на улице Макаренко. Со слов очевидцев, водитель в аварии пострадал незначительно.

На месте ЧП работали сотрудники ГИБДД и МЧС. Что стало причиной случившегося, установят специалисты.

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