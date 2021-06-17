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Общество17 июня 2021 7:04

«Ростелеком» в Новосибирске организовал вебинар по онлайн-сервисам Пенсионного фонда России

«Ростелеком» помог в организации и проведении информационного вебинара «ПФР цифровой. Как получить услуги дистанционно»
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Эксперт из Пенсионного фонда России по Новосибирской области рассказала участникам урока про онлайн-сервисы ПФР и о том, как ими воспользоваться.

Этот вебинар завершил полугодовой цикл онлайн-мероприятий для представителей старшего поколения Сибири, который проходил в рамках образовательной программы «Азбука интернета». На последнем занятии пенсионерам рассказали о том, как пройти регистрацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и для чего это нужно, как пользоваться пенсионным калькулятором, а также научили оформлять выплаты и льготы через портал госуслуг и личный кабинет на сайте ПФР.

- Цифровые сервисы, которые стремительно развиваются и наполняют нашу жизнь, дают уникальные возможности получения услуг быстро и в удобное время. Конечно же, такие сервисы подходят в первую очередь для людей, наиболее нуждающихся в этом: для лиц старшего возраста, семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря волонтерам «Ростелекома» у нас появилась площадка для прямого взаимодействия, когда люди могут лично задать волнующие вопросы о работе пенсионного фонда и услугах, которые доступны онлайн, - отметила Татьяна Понедельникова, руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

За полгода ученики освоили полезные сервисы, которые теперь помогают удаленно пользоваться госуслугами, покупать в интернет-магазинах, общаться с близкими и даже снимать и монтировать видеоролики. В июне волонтеры «Ростелекома» наградили победителей конкурса «Делаем видео», которые как раз и продемонстрировали полученные навыки. Первое место жюри присудило пенсионерам из Новосибирска: супруги Арефьевы стали лучшими с видеоработой «Веселые выходные». Как сказано в аннотации к ролику, это история «о том, как бабе с дедом подкинули маленького сорванца на выходные».

- Разбираться в цифровых технологиях очень важно всем, особенно во времена пандемии, которая до сих пор накладывает отпечаток на нашу привычную жизнь. Поэтому мы планируем продолжать образовательные курсы для пенсионеров, продумывать и разрабатывать новые онлайн-семинары на базе «Азбуки интернета», - подчеркнул Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

СПРАВКА «КП»

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Его цель - облегчить доступ пожилых людей к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повысить качество жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети.