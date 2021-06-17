«Ростелеком» в Новосибирске организовал вебинар по онлайн-сервисам Пенсионного фонда России

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Эксперт из Пенсионного фонда России по Новосибирской области рассказала участникам урока про онлайн-сервисы ПФР и о том, как ими воспользоваться.

Этот вебинар завершил полугодовой цикл онлайн-мероприятий для представителей старшего поколения Сибири, который проходил в рамках образовательной программы «Азбука интернета». На последнем занятии пенсионерам рассказали о том, как пройти регистрацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и для чего это нужно, как пользоваться пенсионным калькулятором, а также научили оформлять выплаты и льготы через портал госуслуг и личный кабинет на сайте ПФР.

- Цифровые сервисы, которые стремительно развиваются и наполняют нашу жизнь, дают уникальные возможности получения услуг быстро и в удобное время. Конечно же, такие сервисы подходят в первую очередь для людей, наиболее нуждающихся в этом: для лиц старшего возраста, семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря волонтерам «Ростелекома» у нас появилась площадка для прямого взаимодействия, когда люди могут лично задать волнующие вопросы о работе пенсионного фонда и услугах, которые доступны онлайн, - отметила Татьяна Понедельникова, руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

За полгода ученики освоили полезные сервисы, которые теперь помогают удаленно пользоваться госуслугами, покупать в интернет-магазинах, общаться с близкими и даже снимать и монтировать видеоролики. В июне волонтеры «Ростелекома» наградили победителей конкурса «Делаем видео», которые как раз и продемонстрировали полученные навыки. Первое место жюри присудило пенсионерам из Новосибирска: супруги Арефьевы стали лучшими с видеоработой «Веселые выходные». Как сказано в аннотации к ролику, это история «о том, как бабе с дедом подкинули маленького сорванца на выходные».

- Разбираться в цифровых технологиях очень важно всем, особенно во времена пандемии, которая до сих пор накладывает отпечаток на нашу привычную жизнь. Поэтому мы планируем продолжать образовательные курсы для пенсионеров, продумывать и разрабатывать новые онлайн-семинары на базе «Азбуки интернета», - подчеркнул Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

СПРАВКА «КП»

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Его цель - облегчить доступ пожилых людей к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повысить качество жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети.