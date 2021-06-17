Yota запустила проект #небольше для новых клиентов

Фото предоставлено пресс-службой Yota.

Заказывая SIM-карту Yota на сайте https://choice.yota.ru, пользователи сначала определяют точную цену своего тарифа, а затем выбирают его наполнение.

Количество минут и гигабайтов в выбранном тарифе может меняться в зависимости от региона РФ. Так, например, за 350 рублей в Архангельске клиент сможет выбрать один из пакетов: 300 минут и 8 Гб или 195 минут и 50 Гб. В Воронеже за эту же цену пользователь сможет получить тариф, состоящий из 453 минут и 32 Гб или 318 минут и 50 Гб.

- Yota внимательно следит за потребностями клиентов. Поэтому мы разработали проект, который поможет по-новому взглянуть на потребление связи. С помощью #небольше клиент может выбрать тариф исходя из той стоимости, которую готов потратить, не переплачивая за скрытые услуги, например, мелодию на звонок или анекдоты, - комментирует директор по маркетингу и продукту Yota Наталья Смагина.

Пользователи мобильного оператора Yota могут подобрать для себя подходящее количество минут и гигабайтов, а также подключить безлимитный доступ к любимым мобильным приложениям, таким как ВКонтакте, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, а также другим популярным сервисам.