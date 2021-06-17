В Новосибирске грузовик с цистерной влетел в столб и опрокинулся. Фото: "АСТ-54".
В ночь на четверг, 17 июня, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием грузовика с цистерной. Кадры с места аварии появились в соцсети.
— У дома № 9 на улице Макаренко водитель совершил наезд на световую опору, в результате чего старенький грузовичок завалился на левый бок, а содержимое цистерны вылилось на проезжую часть, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».
Судя по кадрам с места аварии, автомобиль получил весомые повреждения. Также заметно, что содержимое цистерны растеклось по проезжей части.
На месте аварии работали экстренные службы, а водитель с места происшествия сбежал. Фото: АСТ-54".
По словам очевидцев ЧП, водитель грузовика сбежал после случившегося. По предварительным данным, он не пострадал.
На месте ЧП работали сотрудники ГИБДД и МЧС. Что стало причиной случившегося, установят специалисты. Информация уточняется.
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