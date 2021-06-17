Пробки в Новосибирске на утро 17 июня 2021 года: затор на улице Станционной

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 17 июня 2021
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 17 июня 2021 года: затор образовался на улице Станционной. Также сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Движение затруднено по улицам Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. В пробках стоят водители на улице Сибиряков-Гвардейцев и Советском шоссе. Сложно проехать по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского.
На правом берегу города заторы наблюдаются на Большевистской, Ипподромской, Кирова и Пролетарской. Также сложно проехать по Октябрьской магистрали и улице Никитина.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 17 июня, составил 4 балла.
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