В Новосибирске мотоциклист столкнулся с кроссовером. Фото: "АСТ-54".

В Первомайском районе Новосибирска столкнулись мотоцикл и кроссовер «Хонда». Авария произошла рядом с остановкой «Больница № 9». Информация об инциденте, случившемся накануне, 16 июня, появилась в соцсети.

— Водитель Honda CR-V разворачивался у дома №30 на улице Одоевского и не уступил дорогу двигавшемуся прямо мотоциклисту, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Судя по кадрам с места ДТП, транспортные средства получили значительные повреждения. Так, в результате столкновения у кроссовера сильно разбилась левая сторона передней части, а мотоциклу покорежило колесо.

По словам очевидцев, в аварии пострадал водитель мотоцикла — с места ДТП его увезли на «скорой». Однако, по предварительным данным, серьезных травм он не получил.

В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Полицейским предстоит установить виновника аварии и привлечь его к ответственности.

Напомним, накануне произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист на «Дукати». Жуткое происшествие попало на видео.

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